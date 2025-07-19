Более тысячи выпускников Московского университета МВД получили дипломы

Более тысячи молодых лейтенантов получили дипломы Московского университета МВД. Около двухсот из них - с отличием. Торжественная церемония прошла на Красной площади.

В числе выпускников есть лауреаты стипендий президента, правительства, научных и творческих конкурсов, чемпионы и обладатели кубков страны по различным видам спорта. С окончанием учебы слушателей поздравил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

«Символично, что новый важный этап вашей жизни начинается в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Огромный вклад в разгром нацизма внесли органы и войска НКВД. Они первыми встали на пути агрессора, проявили массовый героизм», - заявил он.

Колокольцев в своей речи также отметил, что к сотрудникам полиции граждане обращаются за помощью, ждут эффективных мер реагирования, а нередко и спасения.

«Вы должны оправдывать это доверие в течение дальнейшей службы», - сказал министр.

Выпускники прошли торжественным маршем. Уже скоро они приступят к исполнению служебных обязанностей.

Ранее окончание учебы отпраздновали выпускники Военного университета МО РФ. Дипломы офицерам вручил первый заместитель главы Минобороны России Леонид Горнин.