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Times: убитый в Киеве полковник СБУ мог участвовать в подрыве «Северного потока»

Полковник Воронич мог быть в группе, возглавляемой Червинским - координатором атаки на газопровод.
Глеб Владовский 2025-07-19 13:33:56
© Фото: РИА Новости

Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич мог принимать участие в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом сообщил RT со ссылкой на газету The Times.

«По словам источников, полковник даже использовал военно-морские беспилотники против Черноморского флота России и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который был "координатором" взрыва газопровода "Северный поток"», - говорится в материале издания.

Ранее сообщалось, что убитый в Киеве Воронич был причастен к убийству лидера донбасского ополчения, комбата Моторолы (Арсен Павлов).

Напомним, информация об убийстве полковника СБУ появилась 10 июля. Неизвестный сделал пять выстрелов из пистолета, после чего скрылся.

#в стране и мире #Украина #убийство #Северный поток #СБУ #подрыв
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