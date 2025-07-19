Times: убитый в Киеве полковник СБУ мог участвовать в подрыве «Северного потока»

Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич мог принимать участие в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом сообщил RT со ссылкой на газету The Times.

«По словам источников, полковник даже использовал военно-морские беспилотники против Черноморского флота России и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который был "координатором" взрыва газопровода "Северный поток"», - говорится в материале издания.

Ранее сообщалось, что убитый в Киеве Воронич был причастен к убийству лидера донбасского ополчения, комбата Моторолы (Арсен Павлов).

Напомним, информация об убийстве полковника СБУ появилась 10 июля. Неизвестный сделал пять выстрелов из пистолета, после чего скрылся.