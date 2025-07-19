Путин назвал работы народного артиста РСФСР Ливанова эталоном мастерства

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем. Актеру и режиссеру исполнилось 90 лет. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Ливанов создал уникальную галерею актерских работ, которые считаются по праву эталоном мастерства и достоянием отечественной культуры.

«Ваша яркая творческая судьба, преданность избранному делу и своему призванию вызывают искреннее, глубокое уважение», - отметил Владимир Путин.

Он пожелал народному артисту РСФСР здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Ливанов получил всенародную любовь после культовой роли Шерлока Холмса в цикле фильмов Игоря Масленникова, которая стала эталоном образа знаменитого сыщика. Артист также сыграл в таких кинолентах, как «Коллеги», «Неотправленное письмо», «Слепой музыкант» и других фильмах.

Он также известен как актер озвучивания многих знаменитых анимационных фильмов, автор сценариев, писатель и художник. Вклад Ливанова в российскую культуру отмечен высокими госнаградами.