Танкисты сровняли с землей спрятанный в лесополосе опорный пункт ВСУ

Работающие на Южно-Донецком направлении зоны проведения спецоперации экипажи танков 29-й армии группировки войск «Восток» ликвидировали опорный пункт украинских боевиков, замаскированный в лесополосе.

Для уничтожения танкисты применяли осколочно-фугасные боеприпасы, а удары наносились из модернизированных танков Т-80БВМ. Для безопасности от «птиц» противника бойцы оборудовали бронемашины дополнительными защитными экранами и средствами подавления БПЛА.

Механик-водитель с позывным Железяка рассказал, что они прикрывают пехоту. Потом по рации бойцы благодарят и говорят, что танкисты их выручили и без них они бы не выбрались.

Ранее Минобороны РФ показало, как военнослужащие группировки войск «Центр», используя танк Т-80БВМ как артиллерийскую установку, ударили по пункту временной дислокации боевиков под Красноармейском.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.