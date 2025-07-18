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Танкисты сровняли с землей спрятанный в лесополосе опорный пункт ВСУ

Чтобы уберечься от вражеских беспилотников, бойцы оборудовали танк средствами подавления и защитными экранами.
2025-07-18 05:18:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Работающие на Южно-Донецком направлении зоны проведения спецоперации экипажи танков 29-й армии группировки войск «Восток» ликвидировали опорный пункт украинских боевиков, замаскированный в лесополосе.

Для уничтожения танкисты применяли осколочно-фугасные боеприпасы, а удары наносились из модернизированных танков Т-80БВМ. Для безопасности от «птиц» противника бойцы оборудовали бронемашины дополнительными защитными экранами и средствами подавления БПЛА.

Механик-водитель с позывным Железяка рассказал, что они прикрывают пехоту. Потом по рации бойцы благодарят и говорят, что танкисты их выручили и без них они бы не выбрались.

Ранее Минобороны РФ показало, как военнослужащие группировки войск «Центр», используя танк Т-80БВМ как артиллерийскую установку, ударили по пункту временной дислокации боевиков под Красноармейском.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #танкисты #Т-80БВМ #Опорный пункт #СВО #Южно-Донецкое направление #Группировки войск «Восток»
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