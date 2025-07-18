Двух подростков обвинили в подготовке теракта в Северной Осетии

Два 15-летних подростка из Северной Осетии обвиняются в подготовке к теракту и прохождении обучения для участия в террористической деятельности, сообщили в СК.

По версии следствия, фигуранты являются сторонниками террористической организации. Они самостоятельно прошли обучение для осуществления террористических актов, найдя нужную литературу на закрытом канале одного из мессенджеров.

Затем они купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их у себя дома. Подростки планировали совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Совершить задуманное фигуранты не успели, их задержали. Суд по ходатайству следствия арестовал обвиняемых. По статье о терроризме им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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