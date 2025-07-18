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Президент Бразилии Силва назвал Трампа шантажистом

Силва подчеркнул, что Трампа не избирали «императором всего мира».
Дима Иванов 2025-07-18 03:08:21
© Фото: IMAGO, Leandro Chemalle, Globallookpress

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал президента США Трампа, который ранее объявил о введении с 1 августа импортных пошлин в размере 50% на бразильские товары.

Президент США также призвал прекратить судебный процесс над экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого обвиняют среди прочего в попытке госпереворота и причастности к планам убить Лулу да Силву.

В обращении к нации Силва назвал письмо Трампа о пошлинах «неприемлемым шантажом», а попытки вступиться за Болсонару - «посягательством на суверенитет Бразилии». До этого в интервью CNN Силва призвал не допустить, чтобы Трамп считал себя «императором всего мира».

Ранее Силва пообещал зеркально ответить на 50% пошлины Трампа, введя аналогичные тарифы с 1 августа. Он также отменил концессии для американских компаний.

#сша #Трамп #Бразилия #Жаир Болсонару #Лула да Силва #импортные пошлины
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