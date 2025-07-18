Шестьдесят эскизов Мишки и ошибка репетиции: как готовились к Олимпиаде-80

Ровно 45 лет назад в Москве марафонец Геннадий Жиманов принял эстафету по доставке олимпийского огня в канун XXII Летних Олимпийских игр. Его несли порядка пяти тысяч факелоносцев из Греции в Москву, через Болгарию, Румынию и советские республики.

На следующий день, 19 июля, в «Лужниках» зажгли чашу олимпийских игр. Это впервые произошло в социалистической стране, также впервые церемония открытия состоялась в прямом эфире.

Олимпиада была грандиозной и вопреки бойкоту. Так, под давлением США более 60 стран отказались участвовать в играх из-за ввода советских войск в Афганистан. Но десятки спортсменов все же приехали, как сейчас говорят, в нейтральном статусе. Москва принимала гостей со всего мира. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина тогда работала в ЦК комсомола и потому встречалась с делегациями.

Главным символом ОИ стал Мишка. Было 60 эскизов, выбирали лучший вариант, который в итоге и встретил гостей олимпиады. Мишки были повсюду - на значках, открытках, вымпелах.

«На первых вариантах медведь был таким хищником с зубами. И в финале - уже знакомый нам медведь: добродушный, но при этом очень спортивный, в форме», - показала «Звезде» эскизы руководитель пресс-службы Государственного литературного музея Юлия Захарова.

Олимпиада-80 длилась чуть больше двух недель. И вот финал - церемония закрытия, а Мишка на трибунах заплакал. На самом деле сначала это была ошибка на репетиции.

Потом перед зрителями появился восьмиметровый Миша - аэростат из специальной ткани, наполненный гелием. Но изначально в небо планировали поднять даже живого медведя с дрессировщиком.

Это стало трогательным моментом, запомнившимся на всю жизнь. И вот Лев Лещенко запел ту самую песню, а Мишка попрощался и улетел.