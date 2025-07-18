Каждая пятая медсестра в России увольняется в первый год работы

Более 20% медсестер в России увольняются после первого года работы в медицинских учреждениях. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

«Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились. Это 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года», - рассказала Семенова.

Она отметила, что такую статистику приводят Минздрав и Социальный фонд, совместно с которым велась работа по подсчету.

При этом лидером среди регионов стала республика Тыва, где этот показатель составил 42%. Недалеко ушли Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%).

Среди обратных примеров Семенова указала Ивановскую и Херсонскую области (по 15%).