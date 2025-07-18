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Украинский БПЛА ударил по центру Рыльска

В результате атаки повреждения получили корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины, информация о последствиях удара уточняется.
Игнат Далакян 2025-07-18 18:03:01
© Фото: @Hinshtein, Telegram

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по центру Рыльска. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, повреждения получили корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. На опубликованных чиновником кадрах можно заметить выбитые окна. Беспилотник ВСУ также повредил фасады и кровлю здания.

Хинштейн отметил, что на месте атаки находится глава района.

Также на месте работают оперативные службы. Информация о последствиях удара уточняется.

#в стране и мире #Курская область #Александр Хинштейн #атака всу #Рыльск
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