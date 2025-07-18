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Шахматист Карякин назвал театром абсурда его приговор на Украине

Гроссмейстера заочно осудили на девять лет лишения свободы.
Константин Денисов 2025-07-18 17:31:22
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в беседе со «Звездой» прокомментировал вынесенный ему на Украине приговор. Киевский режим осудил Карякина на девять лет.

«Вынесенный приговор - это абсурдный театр киевского режима. Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым - это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа», - заявил Карякин.

Шахматист подчеркнул, что ведет свой канал, а также участвует в акциях Народного фронта по сбору средств для помощи бойцам российской армии.

«Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно», - добавил Карякин.

На Украине гроссмейстера обвинили в финансировании действий, которые были направлены на насильственное изменение границ государства.

#Украина #шахматы #Приговор #наш эксклюзив #Сергей Карякин
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