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Цивилева отметила победителей спецноминации на конкурсе «Знай наших»

Более 200 брендов боролись за победу в спецноминации «Комфортная жизнь для защитников Отечества» конкурса «Знай наших».
Андрей Аркадьев 2025-07-18 13:40:12
© Фото: фонд «Защитники Отечества» © Видео: ТРК «Звезда»

Более 200 российских брендов боролись за победу в специальной номинации «Комфортная жизнь для защитников Отечества» на конкурсе «Знай наших». Тройку победителей на церемонии награждения отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По ее словам, фонд развивает рынок адаптивной одежды и поддерживает инициативы, направленные на улучшение качества жизни ветеранов и их семей.

«Наши российские дизайнеры, технологи, производители одежды обратили внимание на людей с инвалидностью. На наших героев СВО, которые возвращаются к мирной жизни после тяжелейших ранений, которые, несмотря ни на что, хотят продолжить служить своему Отечеству. И, конечно, наши производители сделали все, чтобы наши герои выглядели красиво, стильно, современно и удобно», - подчеркнула Цивилева.

Победители получат помощь в продвижении и участие в мероприятиях фонда. Финалисты - 50 участников - также будут привлечены к партнерским проектам.

Фонд «Защитники Отечества» начал прием заявок от ветеранов СВО на получение адаптивной одежды. До конца года планируется обеспечить ею 1 000 человек. Фонд также провел в этом году международный конкурс адаптивной одежды «На крыльях», в котором участвовали дизайнеры из 67 регионов России и семи зарубежных стран. Итоговые мероприятия прошли в Государственном Эрмитаже в рамках ПМЭФ.

Конкурс «Знай наших» проводится с 2023 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и служит площадкой для поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году 105 брендов из 41 региона стали лауреатами в различных номинациях.

Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента России. Его задача - персональное сопровождение ветеранов СВО и помощь членам их семей, включая реабилитацию, трудоустройство, юридическую поддержку и адаптацию жилья. Фонд возглавляет Анна Цивилева, его представительства работают во всех регионах страны.

#Конкурс #защитники отечества #цивилева #Знай наших
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