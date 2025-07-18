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В Бразилии назвали неуместными угрозы санкций со стороны НАТО

Блок не имеет полномочий для введения санкций против Бразилии, подчеркнули в МИД страны.
Дима Иванов 2025-07-18 01:29:39
© Фото: Dietmar Plewka, imageBROKER.com, Globallookpress

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью CNN Brasil заявил, что НАТО не имеет полномочий для введения санкций против Бразилии из-за ее торговых связей с Россией, а высказывания генерального секретаря альянса Марка Рютте по этому поводу являются совершенно неуместными.

Ранее Рютте угрожал, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с вторичными санкциями за продолжение торговли с Россией, включая закупку нефти и газа. Он отметил, что это может повлечь введение пошлин до 100% и усиление давления в течение 50 дней, если не будет достигнуто соглашение по украинскому конфликту.

Виейра подчеркнул, что заявления генсека НАТО не соответствуют реальности, поскольку альянс является военной организацией, а не участником торговых соглашений, и Бразилия не входит в состав НАТО.

Он также указал, что подобные высказывания противоречат международным нормам торговли. По его словам, Бразилия решает торговые вопросы на двусторонней основе или в рамках Всемирной торговой организации, что делает заявления Рютте бессмысленными.

Кроме того, бразильский министр отметил, что страны Евросоюза продолжают закупать российские нефть, природный и сжиженный газ, тем самым опровергая утверждения об "изоляции" России на международной арене.

#в стране и мире #НАТО #санкции #Бразилия #Марк Рютте #импортные пошлины
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