Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью CNN Brasil заявил, что НАТО не имеет полномочий для введения санкций против Бразилии из-за ее торговых связей с Россией, а высказывания генерального секретаря альянса Марка Рютте по этому поводу являются совершенно неуместными.

Ранее Рютте угрожал, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с вторичными санкциями за продолжение торговли с Россией, включая закупку нефти и газа. Он отметил, что это может повлечь введение пошлин до 100% и усиление давления в течение 50 дней, если не будет достигнуто соглашение по украинскому конфликту.

Виейра подчеркнул, что заявления генсека НАТО не соответствуют реальности, поскольку альянс является военной организацией, а не участником торговых соглашений, и Бразилия не входит в состав НАТО.

Он также указал, что подобные высказывания противоречат международным нормам торговли. По его словам, Бразилия решает торговые вопросы на двусторонней основе или в рамках Всемирной торговой организации, что делает заявления Рютте бессмысленными.

Кроме того, бразильский министр отметил, что страны Евросоюза продолжают закупать российские нефть, природный и сжиженный газ, тем самым опровергая утверждения об "изоляции" России на международной арене.