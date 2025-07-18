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В Госдуме объяснили, почему во Франции переименовали бульвар Сталинград

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Новиков считает, что французские власти пытаются сформировать новое мировоззрение молодежи и лишить ее знания исторических событий.
Игнат Далакян 2025-07-18 13:00:50
© Фото: @SDybov, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Переименование бульвара Сталинград в городе Драп во Франции является попыткой сформировать новое мировоззрение молодежи и лишить ее знания исторических событий. А тех европейцев, чье сознание уже сформировалось, пытаются запугать, заставить замолчать об исторической правде. Об этом рассказал «Звезде» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Надо понимать, что это результат долгосрочной, размеренной работы. К ее активной фазе в Европе перешли еще в нулевые годы этого столетия. Я имею в виду регулярные попытки на том этапе в Европарламенте, в ОБСЕ, в других структурах вносить разного рода резолюции, в которых уравнивались Советский Союз и гитлеровская Германия», - отметил Новиков.

Депутат рассказал, что сейчас по всей Европе происходит целая волна атаки на историческое прошлое, связанное с событиями Великой Отечественной войны. До этого бульвары, улицы и площади имени Сталинграда появились по всем европейским странам как дань признательности советскому народу за подвиг.

Напомним, что французские власти решили переименовать бульвар Сталинград в городе Драп в бульвар Рив дю Павийон, сообщала газета Nice-Matin. Политики и местные жители раскритиковали это решение. Так, местное отделение Коммунистической партии осудило переименование бульвара и заявило, что французские власти забыли о коренном значении Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне. Посольство РФ в Париже назвало действия Франции «вопиющим искажением исторических фактов и тревожной попыткой переписать историю».

#Франция #наш эксклюзив #переименование #Драп #бульвар Сталинград
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