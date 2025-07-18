Прыгавший из стратосферы парашютист погиб после падения в бассейн

Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер трагически погиб в результате аварии во время полета на моторном параплане у побережья Адриатического моря в Италии, сообщает издание Kurier.

По данным СМИ, Баумгартнер потерял управление парапланом из-за внезапного ухудшения самочувствия, после чего рухнул в бассейн отеля и скончался на месте. При падении он также задел сотрудницу отеля, которую позже доставили в больницу с травмами шеи.

Баумгартнер получил мировую известность в 2012 году, став первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении. Тогда он совершил прыжок из стратосферы с высоты более 38 км, разогнавшись до скорости 1173 км/ч и установив три мировых рекорда (максимальная скорость, самый высокий прыжок и самый длинный свободный полет).

Кроме того, он совершил прыжок со статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и в 2003 году стал первым, кто перелетел Ла-Манш, используя крыло из углеродного волокна.

Стоит отметить, что рекорд Баумгартнера по высоте прыжка был побит через два года. Старший вице-президент отдела научных исследований компании Google Алан Юстас прыгнул с парашютом из стратосферы с высоты около 41 км.