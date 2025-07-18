После девяти лет реставрации в Кремль вернулась икона «Страшный суд»

После начатой в 2016 году масштабной реставрации в Успенский собор Московского Кремля вернули икону «Страшный суд». Работавшим над ней мастерам удалось восстановить не только краски и линии, но и узнать секреты создания древнего образа, который датируется концом XIV - начала XV века.

Он один из самых ранних образов Страшного суда в русской иконописи. Возможно, именно он стал основой для знаменитой фрески Андрея Рублева и Даниила Черного во Владимире.

Реставрация выполнена на высочайшем научном уровне с использованием современных методик и средств, работы проводились вручную под микроскопом. Миллиметр за миллиметром снимали покрытие, чтобы не повредить оригинальный слой. Теперь можно судить о колорите и характере живописи, о сохранности красочного слоя и об истории бытования памятника. И увидеть старинную икону такой, какой ее задумал художник.

Веками «Страшный суд» стоял в углу иконостаса Успенского собора, покрытый старым лаком. Его видели тысячи людей, но никто не мог догадаться, что более шести столетий пряталось под слоями краски.

Так, реставраторы обнаружили изображение, сохранившееся только в авторском рисунке. При инфракрасном свете можно увидеть еще одну важную деталь - людей, а не лишь сатану и богача из притчи.

Сюжет иконы таков: на самом верху - Господь Бог Иисус Христос, рядом в окружении ангелов двенадцать апостолов с Евангелиями. В центре - суд, взвешивание человеческих грехов. По сторонам - праведники и грешники. Снизу сразу несколько сцен: слева - видения пророка Даниила. Трубят ангелы, свивающие свиток небес, что символизирует конец земной истории человечества. Справа - сцена ада: пламя, сатана и фигура Иуды.

Реставраторы говорят, что главное в этом произведении не страх, а обещание вечной жизни. Потому что смысл иконы не в угрозе, а в том что Господь - это любовь. Теперь «Страшный суд» вернется на свое место в убранстве Успенского собора Кремля.