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За два часа над регионами России уничтожили 22 украинских дрона

Беспилотники перехватили в Брянской и Орловской областях, в Крыму и столичном регионе.
2025-07-18 00:24:30
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Дежурные средства ПВО с 21:00 до 23:00 по московскому времени уничтожили 22 украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По десять БПЛА сбили в Брянской области и Крыму. Еще по одному вражескому аппарату нейтрализовали в Орловской области и столичном регионе.

В МО РФ уточнили, что для атаки боевики использовали беспилотники самолетного типа.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили о 24 сбитых дронах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #дроны #атака
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