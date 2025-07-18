За два часа над регионами России уничтожили 22 украинских дрона

Дежурные средства ПВО с 21:00 до 23:00 по московскому времени уничтожили 22 украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По десять БПЛА сбили в Брянской области и Крыму. Еще по одному вражескому аппарату нейтрализовали в Орловской области и столичном регионе.

В МО РФ уточнили, что для атаки боевики использовали беспилотники самолетного типа.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили о 24 сбитых дронах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.