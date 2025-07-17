Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировали у берегов Аляски

У берегов Аляски зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3. Об этом сообщили сейсмологические службы США.

«Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в заливе Аляска. Очаг землетрясения залегал на очень небольшой глубине - 20 км, и ощущался на большой территории», - говорится в заявлении.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился вблизи Алеутских островов. Объявлена угроза цунами в прибрежных регионах.

Информация о пострадавших и разрушениях не указывается.