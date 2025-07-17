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Над Россией ночью сбили 122 украинских дрона

Дежурные средства ПВО сработали, в том числе, в Курской, Брянской и Орловской областях.
2025-07-17 07:41:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие минувшей ночью сбили 122 украинских беспилотника на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что больше всего уничтожено дронов в Брянской области - 43, еще 38 сбили над территорией Курской области. Также сообщается об уничтожении десяти дронов в Орловской, по шесть - в Смоленской и Воронежской и пяти в Белгородской областях. Еще по три беспилотника сбили над Московским регионом, Калужской областью и Республикой Крым, по два БПЛА - над территориями Ленинградской и Липецкой областей и один дрон - в Тульской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, вечером 16 июля ВС РФ сбили 40 дронов противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
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