Трое подростков пострадали при атаке БПЛА на многоэтажку в Воронеже

Фрагменты беспилотника попали в многоэтажный жилой дом в Воронеже, пострадали три подростка, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», - говорится в сообщении.

По информации главы региона, повреждены минимум четыре квартиры -- в одной разрушена ненесущая стена. Также поврежден фасад дома.

Жители одного подъезда покинули квартиры, для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о попытке беспилотников атаковать Москву.