Орбиту МКС подняли почти на два километра

Специалисты выполнили плановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Как сообщили в «Роскосмосе», двигатели грузового корабля «Прогресс» были использованы для увеличения высоты полета станции на 1,93 км. После маневра орбита МКС составила 416,8 км над поверхностью Земли, пишет Life.

Подобные процедуры проводятся регулярно для компенсации постепенного снижения высоты орбиты, вызванного сопротивлением верхних слоев атмосферы. Изменение их плотности, связанное с солнечной активностью, приводит к ежемесячной потере высоты от сотен метров до нескольких километров.

В «Роскосмосе» отметили, что операция является штатной и направлена на поддержание стабильных условий для работы экипажа и проведения научных исследований. Данный маневр вошел в серию плановых корректировок орбиты, выполняемых российскими специалистами для обеспечения бесперебойной эксплуатации МКС.

В прошлый раз орбиту МКС корректировали в апреле, тогда высоту подняли на 2,1 километра.