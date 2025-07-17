Главком ВМФ Моисеев поздравил летчиков морской авиации с праздником

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев поздравил летчиков и ветеранов службы со 109-й годовщиной со Дня образования морской авиации.

По его словам, российская морская авиация достойно несет службу в различных климатических зонах и широтах, в том числе и в Арктике. Особо адмирал подчеркнул заслуги летчиков, работающих в зоне проведения спецоперации.

«Отдельно отмечу действия летчиков морской авиации, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, обеспечивают безопасность Крыма и прилегающей акватории», - написал в поздравительной телеграмме главком ВМФ.

Александр Моисеев пожелал им успешной службы, а также продолжить славные традиции воздушной составляющей российского Военно-морского флота.

Напомним, в июне этого года президент Владимир Путин утвердил итоговую редакцию Стратегии развития ВМФ России до 2050 года. Документ дает понимание того, какой какой должна быть военно-морская мощь России для отстаивания интересов в Мировом океане.