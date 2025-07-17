Более 400 фехтовальщиков подписали письмо против участия россиян на ЧМ

Более 400 бывших и действующих фехтовальщиков подписали письмо против участия россиян в предстоящем чемпионате мира. Его опубликовали на портале Global Athlete.
Напомним, что россияне выступят на турнире в нейтральном статусе, который им присваивается международной федерацией после проверки соответствия спортсмена определенным критериям.
Среди тех, кто поставил свои подписи, 208 спортсменов раскрыли свои личности, остальные приняли участие в акции против россиян анонимно. Всего в письме указаны 447 подписей.
Ранее стало известно о том, что Международная федерация фехтования одобрила участие в чемпионате мира двух российских олимпийских чемпионок - Яны Егорян и Софьи Великой, значительно смягчив критерии для получения нейтрального статуса.
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