Более 400 фехтовальщиков подписали письмо против участия россиян на ЧМ

Более 400 бывших и действующих фехтовальщиков подписали письмо против участия россиян в предстоящем чемпионате мира. Его опубликовали на портале Global Athlete.

Напомним, что россияне выступят на турнире в нейтральном статусе, который им присваивается международной федерацией после проверки соответствия спортсмена определенным критериям.

Среди тех, кто поставил свои подписи, 208 спортсменов раскрыли свои личности, остальные приняли участие в акции против россиян анонимно. Всего в письме указаны 447 подписей.

Ранее стало известно о том, что Международная федерация фехтования одобрила участие в чемпионате мира двух российских олимпийских чемпионок - Яны Егорян и Софьи Великой, значительно смягчив критерии для получения нейтрального статуса.