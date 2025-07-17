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Президент Ирана пересел на такси из-за некачественного бензина

Инцидент произошел по пути главы государства в город Тебриз.
Константин Денисов 2025-07-17 19:11:18
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был вынужден пересесть на такси во время визита в город Тебриз. Об этом сообщает в интервью NasrNews сообщил специальный инспектор по делам президента Мостафа Молави.

«Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания бензина, смешанного с водой, в провинции Казвин. Оставшуюся часть пути до Тебриза президент проделал на обычном такси», - сказал Молави.

Нарушение было зафиксировано 15 июля на одной из АЗС по дороге в Тебриз. Там бензин разбавляли водой.

Пострадал не только автомобиль, в котором ехал Пезешкиан, но и еще две машины из его кортежа.

#Автомобиль #Иран #происшествие #Кортеж #Масуд Пезешкиан
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