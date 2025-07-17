Умерла одна из девочек, пострадавшая от нападения подростка с молотком

Одна из девочек, пострадавшая от нападения неадекватного подростка с молотком, скончалась сегодня в больнице. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла», - написала Мишонова.

Она добавила, что врачи до последнего боролись за жизнь ребенка, но полученные травмы оказались слишком серьезными.

Подозреваемым оказался 16-летний школьник. Он напал на двух подруг во время прогулки. Одной удалось вырваться и убежать, именно она и рассказала о случившемся. Полиция задержала преступника и предъявила ему обвинение, он сознался в содеянном.