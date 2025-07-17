МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умерла одна из девочек, пострадавшая от нападения подростка с молотком

Трагедия произошла на прошлой неделе в подмосковном Домодедово.
Константин Денисов 2025-07-17 18:34:24
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Одна из девочек, пострадавшая от нападения неадекватного подростка с молотком, скончалась сегодня в больнице. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла», - написала Мишонова.

Она добавила, что врачи до последнего боролись за жизнь ребенка, но полученные травмы оказались слишком серьезными.

Подозреваемым оказался 16-летний школьник. Он напал на двух подруг во время прогулки. Одной удалось вырваться и убежать, именно она и рассказала о случившемся. Полиция задержала преступника и предъявила ему обвинение, он сознался в содеянном.

#дети #Московская область #нападение #криминал #Домодедово
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 