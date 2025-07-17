ГД: компании с «облачными» аккаунтами должны контролировать пользователей

Глава комитета Госдумы по IТ Сергей Боярский в беседе с телеканалом «Звезда» разъяснил некоторые нюансы нового закона о штрафах в интернете.

Напомним, теперь российских пользователей смогут привлекать к ответственности за умышленный поиск экстремистского контента с помощью сервисов VPN.

Во-первых, как сказал Боярский, будет ограничена работа компаний, предоставляющих пользователям «облачные» аккаунты. Впредь они должны будут тщательнее следить за лицами, которым предоставили аккаунт.

Коснулся парламентарий и темы передачи сим-карт.

«Так никто никогда не будет отслеживать, да это и невозможно, кто кому какую сим-карту передал. Не передавайте сим-карты тем, кому не доверяете, и просто незнакомым лицам», - сказал Боярский.

Депутат добавил, что в случае случайной передачи доступа к своей соцсети злоумышленникам владельцу аккаунта грозит штраф, а в случае умышленного - уголовная ответственность.