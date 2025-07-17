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Режиссер Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет

Причиной смерти стал инфаркт, сразивший режиссера в Ялте.
Константин Денисов 2025-07-17 16:05:33
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Режиссер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни в Ялте. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России Юрия Викторовича Кара», - говорится в сообщении.

Коллеги отметили, что режиссер был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, а также являлся кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт. Вечером 16 июля Кара был госпитализирован, однако медикам не удалось его спасти.

В коллекции режиссера есть и почетные государственные награды - например, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юрий Кара запомнился зрителям по фильмам «Завтра была война», «Я - кукла», «Интересные мужчины» и другим. Он является автором одной из экранизаций знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1994 год).

Информация о дате и месте прощания с режиссером пока отсутствует.

#в стране и мире #инфаркт #утрата #Ялта #Мастер и Маргарита #юрий кара
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