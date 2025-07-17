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Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам

В Будапеште потребовали внести их в санкционные списки ЕС.
Константин Денисов 2025-07-17 15:34:13
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press

Венгрия запретила въезд в страну трем украинским военачальникам, в том числе начальнику штаба сухопутных войск. По мнению Будапешта, они причастны к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена.

«Вчера мы инициировали в Брюсселе внесение в санкционные списки трех сотрудников руководства армии Украины, то есть начальника штаба сухопутных войск, командующего Западным оперативным командованием и начальника управления Минобороны, ответственного за мобилизацию», - сказал глава МИД Венгрии во время пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

Он добавил, что пока ЕС не отреагировал на этот запрос, венгерские власти приняли решение запретить подозреваемым въезд на территорию страны.

Ранее в Будапеште прошла акция в память об убитом сотрудниками ТЦК Шебештьене.

#в стране и мире #Украина #санкции #Венгрия #Петер Сийярто
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