Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам

Венгрия запретила въезд в страну трем украинским военачальникам, в том числе начальнику штаба сухопутных войск. По мнению Будапешта, они причастны к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена.

«Вчера мы инициировали в Брюсселе внесение в санкционные списки трех сотрудников руководства армии Украины, то есть начальника штаба сухопутных войск, командующего Западным оперативным командованием и начальника управления Минобороны, ответственного за мобилизацию», - сказал глава МИД Венгрии во время пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

Он добавил, что пока ЕС не отреагировал на этот запрос, венгерские власти приняли решение запретить подозреваемым въезд на территорию страны.

Ранее в Будапеште прошла акция в память об убитом сотрудниками ТЦК Шебештьене.