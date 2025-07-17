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Командир полка ВДВ рассказал об очистке неба перед штурмом в Часовом Яре

Только в одном эпизоде за 15 минут бойцам удалось сбить до девяти FPV-дронов и один крупный коптер типа «Баба-яга». Такие действия позволили установить контроль в воздухе, обеспечив безопасное продвижение штурмовых групп.
Игорь Лапик 2025-07-17 14:18:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Перед началом штурмовых действий в Часовом Яре десантники 98-й гвардейской дивизии ВДВ провели действия по уничтожению вражеских беспилотников. Об этом сообщил командир полка Константин Шипов.

«Массовый кинжальный огонь по воздуху! Крайняя работа - в течение 15 минут было сбито до девяти FPV-дронов и одна "Баба-яга". Это и есть наша приватизация неба - взять превосходство, стать хозяевами, чтобы штурмовые группы могли уверенно продвигаться вперед», - пояснил Шипов.

На западных окраинах Часова Яра расчеты беспилотных аппаратов ивановских десантников активно применяют ударные и разведывательные дроны. С их помощью выявляются и поражаются замаскированные огневые точки, бронетехника, минометные расчеты, позиции пехоты и склады, а также терминалы спутниковой связи Starlink.

Дроны с передачей сигнала по оптоволокну дают операторам стабильную и четкую картинку в режиме реального времени, позволяя как наносить удары, так и вести разведку. С воздуха также осуществляется дистанционное разминирование маршрутов продвижения российской техники - с дронов сбрасываются гранаты на подозрительные предметы, нередко замаскированные под мусор или одежду.

Особое внимание уделяется борьбе с украинскими разведывательными и ударными коптерами. В ход идут разнообразные средства поражения - от тральщиков с сетками до дронов-«пикировщиков», атакующих «крылатые» БПЛА в воздухе. Один из операторов с позывным Хан, по данным военнослужащих, сбивает до 100 вражеских беспилотников в месяц. Также применяются тактики массированного огня по дронам с передовой - «свинцовый дождь» из десятков стволов одновременно.

Контроль над воздушным пространством стал неотъемлемым элементом подготовки к штурму укреплений ВСУ, включая подземные коммуникации и заминированные подходы к позициям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #дроны #наш эксклюзив #СВО
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