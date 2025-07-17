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Песков: в третьем раунде переговоров с Киевом предстоит обсудить меморандумы

По словам Дмитрия Пескова, Россия ждет предложений по дате, ее определят после обмена телами военных.
Игнат Далакян 2025-07-17 13:08:25
© Фото: Сергей Карпухин, РИА Новости

В предстоящем третьем раунде переговоров Российской Федерации и Украины планируется обсуждение проектов меморандумов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия сейчас ждет предложений с украинской стороны по дате встречи. Она будет определена после обмена телами военных.

«Здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов», - сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что Москва ведет прямые контакты с Киевом по линии помощника президента РФ и главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского.

«У нас осуществляются контакты по линии Мединского с его визави», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в Кремле призвали надавить на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров с Россией. Дмитрий Песков заявил, что основные посреднические усилия в переговорном процессе конфликтующих сторон оказывают Соединенные Штаты, в частности, президент США Дональд Трамп и его команда.

#в стране и мире #Украина #переговоры #Дмитрий Песков #меморандум
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