Песков: в третьем раунде переговоров с Киевом предстоит обсудить меморандумы

В предстоящем третьем раунде переговоров Российской Федерации и Украины планируется обсуждение проектов меморандумов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия сейчас ждет предложений с украинской стороны по дате встречи. Она будет определена после обмена телами военных.

«Здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов», - сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что Москва ведет прямые контакты с Киевом по линии помощника президента РФ и главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского.

«У нас осуществляются контакты по линии Мединского с его визави», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в Кремле призвали надавить на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров с Россией. Дмитрий Песков заявил, что основные посреднические усилия в переговорном процессе конфликтующих сторон оказывают Соединенные Штаты, в частности, президент США Дональд Трамп и его команда.