Вдоль пути Сталина в Потсдам расставили более 18 тысяч сотрудников спецслужб

Подготовка к Потсдамской конференции велась с участием советских спецслужб, включая НКВД, НКГБ и военную контрразведку «Смерш», при согласовании протокольных вопросов с союзниками, следует из рассекреченных документов ФСБ.

Для проведения Потсдамской конференции в 1945 году - третьей встречи лидеров СССР, Великобритании и США - был выбран район Бабельсберга, расположенный в 4 км от Потсдама. Заседания проходили во дворце бывшего германского кронпринца - двухэтажном здании площадью 2 000 кв. м с залом для заседаний на 160 кв. м, оснащенным столовой и пищеблоком.

Основная нагрузка по обеспечению безопасности легла на советские службы. Охрану советской делегации осуществляло 6-е Управление НКГБ и войска НКВД численностью 2 041 человек, организованные в три кольца. Дворец кронпринца охраняли 150 оперативников НКВД-НКГБ и 1 000 военнослужащих. Личную охрану главы советской делегации возглавил генерал Власик, тогда как внешнюю охрану делегаций США и Великобритании обеспечивали войска НКВД.

Особое внимание уделили разминированию и разведке территории. С 13 по 29 июня 1945 года 8-й Гвардейский батальон спецминирования при поддержке минно-инженерных подразделений и собак-миноискателей обследовал 8,8 кв. км территории и 41,8 км трасс в Потсдаме и Бабельсберге. Было обнаружено и обезврежено 888 фаустпатронов, 1 484 артиллерийских снаряда, 61 кг взрывчатки, 726 минометных и 102 противотанковые мины, 20 авиабомб и другие опасные объекты. Повторная проверка выявила дополнительные боеприпасы, обеспечив безопасность маршрутов и объектов.

Для безопасного перемещения советской делегации из Москвы в Берлин НКВД разработал маршрут протяженностью 1923 км: 1095 км по территории СССР, 594 км по Польше и 234 км по Германии. Охрану пути обеспечивали 1 515 оперативников НКВД-НКГБ и 17 140 военнослужащих НКВД, расставленных с плотностью: 6 человек на км в СССР, 10 человек на км в Польше и 15 человек на км в Германии. По маршруту курсировали 8 бронепоездов НКВД: 2 в СССР, 2 в Польше и 4 в Германии.

Итоги работ были зафиксированы в акте от 13 июля 1945 года, подготовленном командиром батальона полковником Ю.И. Пергаментом. Тщательная подготовка, слаженные действия советских спецслужб и сотрудничество с союзниками гарантировали успех Потсдамской конференции, ставшей важной вехой в истории Второй мировой войны.