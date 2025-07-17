В Москве началось прощание с режиссером Миттой

В Москве началось прощание с кинорежиссером Александром Миттой. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Уточняется, что церемония проходит в Малом зале Центрального дома литераторов. Проститься с режиссером пришли его родные, близкие, коллеги и ученики.

По словам советского и российского кинорежиссера Евгения Герасимова, который также пришел проститься с коллегой, Митта тщательно готовился к съемкам и умело работал с актерами.

«Он все-таки очень многое в жизни сделал. И картины, и ученики его - это наше достояние», - добавил он.

Митта скончался на 93-м году жизни 14 июля, режиссер боролся с онкологическим заболеванием. В конце июня его госпитализировали в тяжелом состоянии в московский центр паллиативной помощи. Известными кинокартинами режиссера считаются в том числе «Друг мой, Колька!», «Граница. Таежный роман», «Москва, любовь моя».