МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве началось прощание с режиссером Миттой

Церемония прощания проходит в Малом зале Центрального дома литераторов.
Глеб Владовский 2025-07-17 12:21:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве началось прощание с кинорежиссером Александром Миттой. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Уточняется, что церемония проходит в Малом зале Центрального дома литераторов. Проститься с режиссером пришли его родные, близкие, коллеги и ученики.

По словам советского и российского кинорежиссера Евгения Герасимова, который также пришел проститься с коллегой, Митта тщательно готовился к съемкам и умело работал с актерами.

«Он все-таки очень многое в жизни сделал. И картины, и ученики его - это наше достояние», - добавил он.

Митта скончался на 93-м году жизни 14 июля, режиссер боролся с онкологическим заболеванием. В конце июня его госпитализировали в тяжелом состоянии в московский центр паллиативной помощи. Известными кинокартинами режиссера считаются в том числе «Друг мой, Колька!», «Граница. Таежный роман», «Москва, любовь моя».

#Москва #прощание #кинорежиссер #александр митта #Центральный дом литераторов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 