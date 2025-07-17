В Екатеринбурге накрыли узел связи украинских мошенников

Сотрудники киберполиции совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность двух жителей Екатеринбурга, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам, действующим из-за рубежа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, подозреваемые установили у себя дома GSM-шлюзы, с помощью которых неизвестные, предположительно с территории Украины, совершали мошеннические звонки россиянам, представляясь сотрудниками банков и государственных органов.

Злоумышленники обеспечивали техническую поддержку схемы и получили за это около 100 тысяч рублей на свои банковские карты. Связь с кураторами они поддерживали через популярный мессенджер.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли два GSM-шлюза, около 200 SIM-карт, мобильные устройства и другие улики. Установлено, что мошенники причастны к обману жителей Московской области на сумму более 400 тысяч рублей, а также, возможно, к восьми эпизодам мошенничества с общим ущербом свыше 8 миллионов рублей.

Следственное управление УМВД России по Екатеринбургу возбудило уголовное дело о мошенничестве, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они под подпиской о невыезде.

Ранее ФСБ раскрыла узлы связи мошенников, похищавших деньги для ВСУ, в Ярославской и Свердловской областях.