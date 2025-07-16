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До шести возросло число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Белгород

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
Дима Иванов 2025-07-16 23:34:55
© Фото: vvgladkov, Telegram

Число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие были госпитализированы. По данным медиков, их состояние оценивается как средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников погиб мужчина - он скончался на месте, медики также госпитализировали двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями.

#в стране и мире #белгород #мирные жители #Вячеслав Гладков #дроны всу
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