На Южно-Донецком направлении операторы ударных FPV-дронов смогли уничтожить два украинских гексакоптера типа «Баба-яга». С боевой задачей справились воины группировки войск «Восток», кадры воздушного боя показало Минобороны РФ.

Также военнослужащие подбили антенны спутниковой связи Starlink, которые находились в тылу противника. Их удалось уничтожить с помощью сброшенных с дронов боеприпасов.

Прежде бойцам, работающим на Александро-Калиновском направлении зоны проведения спецоперации, удалось ликвидировать три «Бабы-яги».

Тяжелые гексакоптеры сбили выстрелами из стрелкового оружия, которые оснащены прицелами ночного видения. Кроме того, военные применили метод тарана FPV-дронами.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.