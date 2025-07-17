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Бойцы ВС РФ устроили воздушную дуэль с двумя гексакоптерами «Баба-яга»

Также российские военнослужащие сбросами с дронов вывели из строя антенны спутниковой связи Starlink.
2025-07-17 05:19:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении операторы ударных FPV-дронов смогли уничтожить два украинских гексакоптера типа «Баба-яга». С боевой задачей справились воины группировки войск «Восток», кадры воздушного боя показало Минобороны РФ.

Также военнослужащие подбили антенны спутниковой связи Starlink, которые находились в тылу противника. Их удалось уничтожить с помощью сброшенных с дронов боеприпасов.

Прежде бойцам, работающим на Александро-Калиновском направлении зоны проведения спецоперации, удалось ликвидировать три «Бабы-яги».

Тяжелые гексакоптеры сбили выстрелами из стрелкового оружия, которые оснащены прицелами ночного видения. Кроме того, военные применили метод тарана FPV-дронами.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #starlink #СВО #FPV-дроны #Гексакоптер «Баба-яга» #Антенны спутниковой связи
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