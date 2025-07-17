Бойцы ВС РФ устроили воздушную дуэль с двумя гексакоптерами «Баба-яга»

На Южно-Донецком направлении операторы ударных FPV-дронов смогли уничтожить два украинских гексакоптера типа «Баба-яга». С боевой задачей справились воины группировки войск «Восток», кадры воздушного боя показало Минобороны РФ.
Также военнослужащие подбили антенны спутниковой связи Starlink, которые находились в тылу противника. Их удалось уничтожить с помощью сброшенных с дронов боеприпасов.
Прежде бойцам, работающим на Александро-Калиновском направлении зоны проведения спецоперации, удалось ликвидировать три «Бабы-яги».
Тяжелые гексакоптеры сбили выстрелами из стрелкового оружия, которые оснащены прицелами ночного видения. Кроме того, военные применили метод тарана FPV-дронами.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.
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