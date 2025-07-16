Путин пообещал уделить внимание строительству аэропорта в Магнитогорске

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером строительство аэропорта в Магнитогорске.

Глава государства пообещал обратить внимание на то, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок. Российский лидер отметил, что деньги для этого в бюджете заложены.

«Я этим позанимаюсь. Думаю, что все запланированные мероприятия будут выполнены в конце 2026 года», - сказал Владимир Путин.

Напомним, российский лидер сегодня прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат. Посещение предприятия в преддверии Дня металлурга началось с осмотра коксовой батареи №12, которая была введена в строй в 2024 году. Она является самой мощной в стране, ее объем производства составляет 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год.

В ходе рабочей поездки президент РФ пообщался с работниками металлургического комбината и с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.