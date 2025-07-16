Жители Финляндии неожиданно услышали российское радио из-за жары

Жители приграничных с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали российские станции по радио. Об этом передает телерадиовещатель Yle.

Причинами необычного явления стали высокое атмосферное давление и жаркая погода, которые затронули юго-восток страны.

«В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров», - отметил менеджер сетевой компании Digita Яни Саари.

Так, автомобильный приемник начал транслировать целых восемь российских радиостанций в городе Лаппеенрата, который расположен вблизи границы с Россией. В Yle уточнили, что обычно в приграничных районах можно услышать только одно российское радио.