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Жители Финляндии неожиданно услышали российское радио из-за жары

Причинами необычного распространения радиоволн стали жаркая погода и высокое атмосферное давление, считают эксперты.
Игнат Далакян 2025-07-16 18:32:20
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Жители приграничных с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали российские станции по радио. Об этом передает телерадиовещатель Yle.

Причинами необычного явления стали высокое атмосферное давление и жаркая погода, которые затронули юго-восток страны.

«В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров», - отметил менеджер сетевой компании Digita Яни Саари.

Так, автомобильный приемник начал транслировать целых восемь российских радиостанций в городе Лаппеенрата, который расположен вблизи границы с Россией. В Yle уточнили, что обычно в приграничных районах можно услышать только одно российское радио.

#в стране и мире #Финляндия #радио #российские радиостанции
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