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Сотрудники ТЦК задержали митрополита Александрийского Боголепа

Священнослужителю вручили повестку в военкомат и выписали административный протокол.
Игнат Далакян 2025-07-16 15:07:03
© Фото: Украинская православная церковь (Московский патриархат)

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали митрополита Александрийского Боголепа. Об этом сообщают источники Союза православных журналистов.

Священнослужителя пока не забрали в воинскую часть. Ему выписали повестку и административный протокол. На данный момент архиерей находится на свободе.

Митрополиту Александрийскому и Светловодскому Боголепу (Гончаренко) 47 лет. Отмечается, что у него нет брони от мобилизации на Украине, следовательно, священнослужитель может оказаться на передовой, согласно нынешнему закону.

Ситуация с насильственной мобилизацией на Украине не утихает. Практически каждый день появляются свидетельства новых зверств со стороны сотрудников ТЦК. Насильно мобилизованные все чаще сообщают о случаях применения пневматического оружия, стрельбы в лицо и избиениях.

#в стране и мире #Украина #митрополит #священнослужитель
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