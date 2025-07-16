Сотрудники ТЦК задержали митрополита Александрийского Боголепа

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали митрополита Александрийского Боголепа. Об этом сообщают источники Союза православных журналистов.

Священнослужителя пока не забрали в воинскую часть. Ему выписали повестку и административный протокол. На данный момент архиерей находится на свободе.

Митрополиту Александрийскому и Светловодскому Боголепу (Гончаренко) 47 лет. Отмечается, что у него нет брони от мобилизации на Украине, следовательно, священнослужитель может оказаться на передовой, согласно нынешнему закону.

Ситуация с насильственной мобилизацией на Украине не утихает. Практически каждый день появляются свидетельства новых зверств со стороны сотрудников ТЦК. Насильно мобилизованные все чаще сообщают о случаях применения пневматического оружия, стрельбы в лицо и избиениях.