МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стала известна причина нападения на бойца ММА Хизриева в Махачкале

Боец смешанных единоборств должен был отдать деньги за выкупленный автомобиль, но почему-то отказался, рассказал источник в правоохранительных органах.
Игнат Далакян 2025-07-16 13:50:03
© Фото: golos_dagestan, ВКонтакте © Видео: golos_dagestan, ВКонтакте

Причиной нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале стали долги. Об этом со «Звездой» поделился источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что спортсмен должен был отдать деньги за выкупленный автомобиль, но потом почему-то отказался.

«Банальная бытовая ситуация - долговые обязательства. Там вопрос был машины, которую вроде бы выкупили, но деньги за нее так и не отдали. На просьбу "Либо деньги, либо машина" было отказано, и человек решил, что не будет обращаться в полицию, а выбрал другой метод», - добавил источник.

Жизненно важные органы Хизриева не задеты, за помощью к медикам боец обратился самостоятельно.

Напомним, вчера в Махачкале на 29-летнего бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева напали двое неизвестных в масках. Злоумышленники открыли огонь по спортсмену из травматического пистолета, затем скрылись. Для их поимки в городе объявили план «Перехват».

#Махачкала #нападение #наш эксклюзив #спортсмен #МВД России #боец смешанных единоборств
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 