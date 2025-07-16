Стала известна причина нападения на бойца ММА Хизриева в Махачкале

Причиной нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале стали долги. Об этом со «Звездой» поделился источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что спортсмен должен был отдать деньги за выкупленный автомобиль, но потом почему-то отказался.

«Банальная бытовая ситуация - долговые обязательства. Там вопрос был машины, которую вроде бы выкупили, но деньги за нее так и не отдали. На просьбу "Либо деньги, либо машина" было отказано, и человек решил, что не будет обращаться в полицию, а выбрал другой метод», - добавил источник.

Жизненно важные органы Хизриева не задеты, за помощью к медикам боец обратился самостоятельно.

Напомним, вчера в Махачкале на 29-летнего бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева напали двое неизвестных в масках. Злоумышленники открыли огонь по спортсмену из травматического пистолета, затем скрылись. Для их поимки в городе объявили план «Перехват».