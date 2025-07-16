Российские штурмовики нашли украинского боевика, затаившегося в доме в Воскресенке, по звуку чиха. Об этом нашему корреспонденту Лане Иден рассказал командир штурмового взвода с позывным Дэн. По его словам, противника не удавалось выявить ни с воздуха, ни с земли - но в ходе зачистки бойцы услышали подозрительный звук из соседнего здания, где точно не было мирных. Это позволило оперативно локализовать цель и ликвидировать угрозу.

«Долго не могли найти его, понять, откуда он работает. С воздуха проглядывали. По итогу при зачистке в соседнем здании услышали, как кто-то чихает. И мы уже понимали, что там мирных нету», - сказал Дэн.

Село Воскресенка в Донецкой Народной Республике было освобождено силами группировки «Восток» и стало уже шестым населенным пунктом, взятым под контроль в июле. Украинские подразделения пытались удержать позиции, используя сеть подземных лазов и укрепленные огневые точки, включая здания на подъездах к селу. Однако за неделю бойцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии окружили населенный пункт.

В ходе зачистки российские бойцы обнаружили огневую точку даже в церкви, где ВСУ установили пулемет. По словам командира отделения мотовзвода с позывным Арбуз, внутри храма были перевернуты иконы, все разрушено.

В свою очередь заместитель командира штурмового взвода с позывным Рачок рассказал, что местные жители приветствовали российских военнослужащих и благодарили за освобождение.

«Мирняк к нам относится нормально. Вообще рады, что мы пришли. Называют нас освободителями. "Спасибо, внучки. Спасибо, что пришли". И чуть ли не слезы наворачивались на душе у самого», - сказал он.

Оборону в селе держала 31-я механизированная бригада ВСУ. Как утверждает Иден, при отступлении украинская сторона понесла серьезные потери - до роты бойцов. Всего было зачищено более 400 строений.

Отдельного упоминания заслужил поступок бойца с позывным Сурик. После артобстрела он потерял связь с группой, но остался удерживать позицию один - и смог возобновить коммуникацию позже, продолжив выполнение задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.