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В МВД назвали единственную причину для личного звонка от полицейского

Любые угрозы от «сотрудника полиции» и попытки запугать собеседника по телефону являются признаками мошенничества, предупредили в МВД России.
Ян Брацкий 2025-07-10 09:51:37
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Сотрудники полиции никогда не звонят гражданам на мобильные телефоны с просьбами, за исключением одного-единственного случая. О нем рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае - когда необходимо пригласить в подразделение», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Все остальное, включая угрозы, попытки запугать собеседника - признаки того, что на другом конце провода находится телефонный мошенник, предупредила Волк.

Главная цель злоумышленника - ввести свою жертву в состояние стресса. С такими звонящими в полиции призывают не общаться и сразу класть трубку.

Ранее стало известно о новой уловке мошенников, которую они разработали специально для абитуриентов. Обман начинается с того, что будущему студенту звонят якобы из приемной комиссии вуза.

Сначала жертве рассказывают о высоких шансах поступить на бюджетное отделение, а потом просят перейти по некой ссылке, ведущей на дубликат портала «Госуслуги». Злоумышленники даже не брезгуют угрозами, что абитуриента не примут на обучение, если он не будет следовать инструкциям.

#МВД #Ирина Волк #Мошенники #телефонный звонок
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