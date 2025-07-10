Встреча Алиева и Пашиняна началась в Абу-Даби

В Абу-Даби началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает азербайджанское госинформагентство «АзерТадж».

«В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», - говорится в сообщении.

Двусторонняя встреча лидеров двух стран проводится в рамках продолжающегося процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщила ранее пресс-служба азербайджанского президента.

О встрече в своем Telegram-канале также сообщил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

На опубликованных пресс-службой Пашиняна кадрах лидеры двух стран и представители делегаций пожимают друг другу руки.