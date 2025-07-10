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Встреча Алиева и Пашиняна началась в Абу-Даби

Встреча проводится в рамках продолжающегося мирного процесса между двумя странами.
Ян Брацкий 2025-07-10 09:00:53
© Фото: Telegram/Nikol_Pashinyan_PM

В Абу-Даби началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает азербайджанское госинформагентство «АзерТадж».

«В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», - говорится в сообщении.

Двусторонняя встреча лидеров двух стран проводится в рамках продолжающегося процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщила ранее пресс-служба азербайджанского президента.

О встрече в своем Telegram-канале также сообщил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

На опубликованных пресс-службой Пашиняна кадрах лидеры двух стран и представители делегаций пожимают друг другу руки.

#Армения #Азербайджан #Пашинян #Абу-Даби #переговоры #Алиев
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