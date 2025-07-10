В Сургуте у блогера забрали льва, которого он содержал во дворе дома

В Сургуте специалисты проверили условия содержания льва Хариса и забрали его в приют. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову.

«Росприроднадзор изъял льва и определил место его временного содержания», - написала руководитель в своем Telegram-канале.

Животное жило во дворе частного дома у сургутского блогера Амирхана Магомедова в СНТ «Монтажник». По словам соседей, владелец кормил животное кошачьим кормом и не уделял должного внимания его здоровью.

Специалисты Росприроднадзора и ветеринар в сопровождении правоохранителей провели проверку. После нее было принято решение об изъятии льва.

Животное временно отвезли в Нефтеюганский район на базу «Парус» благотворительного фонда «Благодарность». Его ждет карантин, медицинское обследование, а после необходимых процедур хищника поместят в просторном вольере.