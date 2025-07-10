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В Сургуте у блогера забрали льва, которого он содержал во дворе дома

Соседи, встревожившись состоянием льва, который живет во дворе частного дома блогера, вызвали специалистов. Проведя проверку, Росприроднадзор изъял хищника для дальнейшего лечения и размещения.
Дарья Ситникова 2025-07-10 09:25:00
© Фото: Telegram/radionovasg © Видео: Telegram/radionovasg

В Сургуте специалисты проверили условия содержания льва Хариса и забрали его в приют. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову.

«Росприроднадзор изъял льва и определил место его временного содержания», - написала руководитель в своем Telegram-канале.

Животное жило во дворе частного дома у сургутского блогера Амирхана Магомедова в СНТ «Монтажник». По словам соседей, владелец кормил животное кошачьим кормом и не уделял должного внимания его здоровью.

Специалисты Росприроднадзора и ветеринар в сопровождении правоохранителей провели проверку. После нее было принято решение об изъятии льва.

Животное временно отвезли в Нефтеюганский район на базу «Парус» благотворительного фонда «Благодарность». Его ждет карантин, медицинское обследование, а после необходимых процедур хищника поместят в просторном вольере.

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© Telegram/radionovasg
#сургут #Хищник #Росприроднадзор #Лев #изъятие животного
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