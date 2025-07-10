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Штурмовавшие Бессаловку бойцы рассказали, как удалось обмануть ВСУ

О том, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бессаловка, стало известно 7 июля.
2025-07-10 07:31:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы штурмовых подразделений, освобождавшие населенный пункт Бессаловка в Сумской области, рассказали подробности штурма. Брали село силами 56-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Перед началом боевых действий отработала разведка. Операторы дронов с воздуха вскрыли систему обороны противника и определили, где находятся основные опорные пункты ВСУ. На рассвете десантники выдвинулись на окраину села малыми группами.

«Под утро заходили, когда у них поменьше "птичек" в небе. У них смена была. Противник даже не понял. Мы зашли тихо, отработали, отсидели там две недели. Они даже не поняли, что мы там находимся. Нас было четыре человека, вся группа вышла, обошлось без ранений. Нашли натовское оружие у них. Там были непростые ребята», - рассказал командир штурмовой группы с позывным Папай.

Операторы БПЛА все время сопровождали штурмующие подразделения и корректировали их действия.

Противник пытался отбить утраченные позиции, направив к селу свои резервы. Однако наши бойцы, проявив мужество и отвагу, отбили все попытки противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВС РФ #штурм #спецоперация #сумская область #Бессаловка
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