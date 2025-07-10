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«Зенит» забил пять мячей в товарищеском матче с «Сьоном»

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет в ближайшее воскресенье против сербского клуба «Войводина».
Ян Брацкий 2025-07-10 06:17:22
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в товарищеском матче обыграл швейцарский «Сьон». Игра проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Первым среди подопечных Сергея Семака отличился Максим Глушенков, открывший счет на 10-й минуте встречи. Спустя шесть минут Матео Кассьера удвоил преимущество питерцев. Вадим Шилов, Александр Ерохин и Сергей Волков довершили разгром гостей во втором тайме.

«Сьон» ответил двумя голами, авторами которых стали Ильяс Шуареф и Антон Миранчук, защищающий цвета команды с осени прошлого года. В этот раз Антон впервые вывел швейцарский коллектив на поле в капитанской повязке.

Следующий товарищеский матч у «Зенита» запланирован на ближайшее воскресенье, 13 июля. В качестве спарринг-партнера выступит сербский клуб «Войводина».

#Спорт #Футбол #Зенит #товарищеский матч #Миранчук #Сьон
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