Le Figaro: речь Макрона в Британии вызвала скандал в прямом эфире

В Великобритании прервали трансляцию выступления президента Франции Эммануэля Макрона на государственном ужине в Виндзоре из-за того, что он говорил не по-английски.

Ведущий GB News остановил трансляцию и раскритиковал французского лидера, когда тот говорил про «тяжелые испытания в окопах» и «жертву союзников», пишет Le Figaro.

«Я собираюсь вмешаться, потому что Эммануэль Макрон, президент Франции, похоже, не считает нужным проявлять вежливость, говоря по-английски. Поэтому мы подождем и продолжим, если он это сделает, зная, что он прекрасно владеет двумя языками», - сказал телеведущий.

Гости трансляции отметили, что Макрон говорит перед королем, который знает французский, но на уровне школьного аттестата. А это, по их мнению, оскорбительно.

К визиту Макрона в Британию приковано пристальное внимание в обеих странах. Визит начался с того, что жена президента не подала ему руку на выходе из самолета. Это воскресило слухи о том, что между Маронами установились непростые отношения.

Потом французский лидер рискованно пошутил во время королевского приема, заявив: «Мы любим монархию, особенно когда она находится за пределами нашей страны».

Происшествие во время телетрансляции может вызвать дипломатический скандал, учитывая многовековое соперничество между странами, пишет газета.