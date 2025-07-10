МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Le Figaro: речь Макрона в Британии вызвала скандал в прямом эфире

Трансляцию выступления президента Франции на государственном ужине в Виндзоре прервали из-за того, что он говорил не по-английски.
Владимир Рубанов 2025-07-10 05:26:48
© Фото: Pool i-Images, Global Look Press

В Великобритании прервали трансляцию выступления президента Франции Эммануэля Макрона на государственном ужине в Виндзоре из-за того, что он говорил не по-английски.

Ведущий GB News остановил трансляцию и раскритиковал французского лидера, когда тот говорил про «тяжелые испытания в окопах» и «жертву союзников», пишет Le Figaro.

«Я собираюсь вмешаться, потому что Эммануэль Макрон, президент Франции, похоже, не считает нужным проявлять вежливость, говоря по-английски. Поэтому мы подождем и продолжим, если он это сделает, зная, что он прекрасно владеет двумя языками», - сказал телеведущий.

Гости трансляции отметили, что Макрон говорит перед королем, который знает французский, но на уровне школьного аттестата. А это, по их мнению, оскорбительно.

К визиту Макрона в Британию приковано пристальное внимание в обеих странах. Визит начался с того, что жена президента не подала ему руку на выходе из самолета. Это воскресило слухи о том, что между Маронами установились непростые отношения.

Потом французский лидер рискованно пошутил во время королевского приема, заявив: «Мы любим монархию, особенно когда она находится за пределами нашей страны».

Происшествие во время телетрансляции может вызвать дипломатический скандал, учитывая многовековое соперничество между странами, пишет газета.

#в стране и мире #Франция #скандал #Великобритания #Эмманюэль Макрон #Визит #выступление #прием #карл III
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 