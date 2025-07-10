Саперы показали найденные в Курской области заминированные ВСУ игрушки

Военнослужащие Международного противоминного центра Военно-инженерной академии группировки войск «Север» обезвредили огромное количество боеприпасов ВСУ в Курской области.

Саперные группы продолжают разминирование полей и лесов. Они обезвреживают неразорвавшиеся снаряды, кассетные суббоеприпасы, самодельные взрывные устройства и дроны-камикадзе.

Саперы устраняют последствия дистанционного минирования и кассетные суббоеприпасы, появившиеся из-за обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры и ферм.

Специалисты центра показали противотанковые и противопехотные мины НАТО, включая устаревшие американские модели, а также самодельные устройства, замаскированные под бытовые предметы.

Заместитель командира отряда разминирования Богдан Миронов отметил, что 90% боеприпасов ВСУ - образца НАТО, 10% - советские. Боевики маскировали мины под бревна, траву, предметы быта и использовали сложные электронные взрыватели, такие как «Крапля-2».

«Считали, что он невозможен к снятию. У него радиус восприятия изменения магнитного поля около 10 метров. Но, как говорится, один человек смог поставить, другой сможет снять. Соответственно, сняли, обезопасили», - рассказал сапер с позывным Гермес.

Специалисты показали взрывные устройства, которые целенаправленно закладывались для поражения гражданского населения. Например, под пачкой денег, в пауэр-банке или мягкой игрушке.

«Поражающие элементы - шарики, болты, - все это закручивается, электрический детонатор американского производства. Все это было в игрушке, расположенной в одном из жилых домов», - говорит сапер.

Кроме того, боевики маскировали взрывчатку под окопные свечи в Суджанском районе и оставляли в укрытиях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.