Президент Бразилии анонсировал ответ на пошлины США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна соразмерно ответит на повышение тарифов США. Любое введение пошлин в одностороннем порядке будет встречено ответными действиями, написал глава государства в своем аккаунте в Х.

Бразилия собирается задействовать закон об экономической взаимности, который позволяет приостанавливать торговые и инвестиционные преференции. Этот документ был подписан в апреле 2025 года.

Тогда президент США ввел 10-процентную пошлину на экспорт из Бразилии в США и 25% на сталь и алюминий. Это наносит ущерб бразильским экспортерам, отметили в правительстве страны.

Лула подчеркнул суверенитет Бразилии и независимость ее институтов. Президент назвал ложными заявления Белого дома о торговом дефиците с Бразилией, указав на профицит США на сумму более 410 миллиардов долларов за последние 15 лет.

Ранее Вашингтон объявил о торговых пошлинах против Бразилии в размере 50%. Кроме того, американский лидер заявил, что введет импортные тарифы в размере 10% в отношении членов БРИКС.

Лула да Силва заявил, что члены объединения не принимают претензий к встрече БРИКС и не согласны с планами обложить страны-участники пошлинами. Саммит организации, куда входит и Россия, прошел 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро.