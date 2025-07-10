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«Леопардик» и наемники: бойцы рассказали, как освобождали Толстой в ДНР

Противник имел натовское вооружение, но буквально не умел им пользоваться, говорят штурмовики.
2025-07-10 05:02:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Восток» рассказали, как освобождали населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике.

Штурмовики отметили, что оборону держали мобилизованные и наемники. Они почти не сражались, предпочитая отступать. Противник имел натовское вооружение, но использовал его неэффективно, и это повлияло на исход боя.

«Это были мобилизованные бойцы, им выдавалось оружие почти все натовского производства. Но люди просто не умели им пользоваться», - рассказал разведчик с позывным Механ.

Российские штурмовики украинскую технику почти не встречали. По их словам, ВСУ забрали ее еще при начале отступления. 

«"Леопардик" там катался один, которым они нас пытались размотать. Не получилось. Мы его затрофеили и к себе домой отправили. Пускай мужики смотрят, радуются - какие мы все молодцы», - говорит боец с позывным Зима.

Российские войска на этом направлении нащупали брешь в обороне противника и наступают ему на пятки, считает разведчик с позывным Одиссей. Он добавил, что слабость ВСУ в том, что они набирают людей с улицы и бросают их на передовую без подготовки.

Российские штурмовые группы, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов. В некоторых они встречали наемников.

«Нас заинтересовал отдаленный домик, из которого торчали антенны. При штурме нашли там шесть человек, двоих взяли в плен. Трое оказались наемниками. Изъяли две "Бабы-Яги" и много разных FPV-дронов», - рассказал разведчик с позывным Механ.

Операторы БПЛА мотострелковой бригады сыграли особую роль в штурме. Они вели разведку и поражали резервы противника. Их силами уничтожено более 10 единиц техники, станция РЭБ и личный состав украинских боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #Толстой #штурмовики #группировка войск «Восток»
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