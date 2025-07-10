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ФСБ задержала двух жителей Мелитополя по подозрению в шпионаже

Задержанные передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава ВС РФ и военной техники для нанесения по ним ударов.
Ян Брацкий 2025-07-10 10:09:04
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ по Запорожской области задержали двух информаторов украинских спецслужб. По заданию своих кураторов жители Мелитополя собирали и передавали противнику ценные сведения - места дислокации личного состава  и военной техники ВС РФ для последующего нанесения по ним ударов и организации диверсий.

«Установлено, что злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами посредством мессенджера "Телеграм". Подозреваемые задержаны <...> Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уголовное дело расследуется по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Санкция данной статьи предусматривает суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ еще раз напомнили гражданам, что украинские спецслужбы ведут активную работу в Интернете, вовлекая потенциальных жертв в противоправную деятельность.

Украинские вербовщики принуждают совершать тяжкие преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

#ФСБ #шпионаж #Задержание #запорожская область #мелитополь
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