ФСБ задержала двух жителей Мелитополя по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ по Запорожской области задержали двух информаторов украинских спецслужб. По заданию своих кураторов жители Мелитополя собирали и передавали противнику ценные сведения - места дислокации личного состава и военной техники ВС РФ для последующего нанесения по ним ударов и организации диверсий.

«Установлено, что злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами посредством мессенджера "Телеграм". Подозреваемые задержаны <...> Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уголовное дело расследуется по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Санкция данной статьи предусматривает суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ еще раз напомнили гражданам, что украинские спецслужбы ведут активную работу в Интернете, вовлекая потенциальных жертв в противоправную деятельность.

Украинские вербовщики принуждают совершать тяжкие преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность.