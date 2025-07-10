По руслу реки: как штурмовики освобождали Новоукраинку и Дачное

Бойцы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии рассказали, в каких условиях освобождали Новоукраинку в ДНР и Дачное в Днепропетровской области.

Дело осложняли огромные поля, рассказал командир мотострелковой роты Игорь Пазуха. Открытые участки местности протяженностью до полутора километров затрудняли передвижение. По ним постоянно били беспилотники противника. Штурмовикам приходилось проходить по руслу реки Волчья, переплывать ее, шагать пешком по жаре шесть-восемь километров в полном снаряжении и противодроновых пончо.

Другой проблемой оказалась логистика. Единственная трасса была под постоянным наблюдением противника. Наши бойцы использовали мотоциклы и даже плоты для переправы. Силы накапливались в лесополосах и низинах, а потом штурмовые группы продвигались от дома к дому.

Оба села - это просто две линии домов вдоль дороги, рассказал командир роты. По его словам, россияне заходили в первые дома, а потом противник просто наблюдал, как они скрытно продвигаются от стенки к стенке, и в итоге оставлял позиции.

Был случай, когда двое бойцов зачистили позиции врага длиной более километра с бетонными дотами и вышли на связь через сутки после захода на опорный пункт ВСУ.

Освобождение Дачного заняло примерно сутки. Бойцы одну за другой нейтрализовали пулеметные точки противника, зачистили укрепления и взяли в плен боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.